Meteo, ancora allerta gialla per temporali su Biellese e Piemonte

Non si arresta l'ondata di maltempo sul Biellese e sull'intero Piemonte. A comunicarlo l'Arpa Piemonte in una nota sul proprio sito: “Il Piemonte si trova nella zona di confine tra una vasta area depressionaria presente su nord della Spagna, Francia e Paesi Bassi e un anticiclone nordafricano che si spinge fin sull’Europa orientale con un asse molto pronunciato da sudovest verso nordest. In questa configurazione, correnti umide ed instabili sudoccidentali attraverseranno ripetutamente la nostra regione alimentando condizioni di marcata instabilità, con tratti soleggiati in particolare al mattino che si alterneranno a rovesci e temporali localmente di forte intensità anche sulle pianure nel pomeriggio ed in serata. I fenomeni che, nei loro tratti più intensi, potranno essere accompagnati anche da locali grandinate e raffiche di vento molto forti, interesseranno maggiormente le zone montane e pedemontane settentrionali ed occidentali della regione e le pianure centrali. Da sabato il flusso in quota si disporrà da ovest, favorendo condizioni di tempo più stabili. Il persistere delle condizioni di instabilità determina ancora per oggi e domani allerta gialla per temporali sulle zone di pianura del Cuneese ed a nord del Po e sulle zone alpine nordoccidentali”.