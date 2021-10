Al Relais Santo Stefano di Sandigliano arriva il Summer Camp 2021: sano divertimento e sport per i tuoi bambini! Iscrizioni aperte per il nostro campo estivo per giovani aperto fino al 30 luglio: tennis, padel, piscina, altri sport e lingue straniere!

I nostri Maestri FIT e Istruttori certificati saranno a disposizione dei ragazzi dalle 8.30 alle 17 nel rispetto delle attuali norme di sicurezza. I corsi di lingue straniere saranno effettuati da personale madrelingua certificato!

INFO E PRENOTAZIONI: +39 320 301 0882 o info@rsspadeletennis.it