A Camandona apre un nuovo locale, a gestirlo giovane coppia di biellesi

Dopo l’ultima esperienza, durata pochi mesi nel 2020 a causa dell'emergenza coronavirus, riaprirà domani l’ex Trattoria da Michela con un nome tutto nuovo e spettacolare: prenderà il nome, infatti, di Bar-Ristorante-Trattoria Fuoco e Fiamme di Perrone Giada che sarà la titolare e gestrice assieme al suo compagno Jonatan Lojodice dell’attività.

La coppia non è nuova dell’ambiente e possiede una buona esperienza assunta in diversi anni di lavoro presso il Circolo Oremo di Biella gestito dal papà Damiano: lei in qualità di cameriera in sala e lui in cucina quale cuoco. A commentare l'apertura il sindaco Gian Paolo Botto Steglia: “La scuola di Damiano e del Circolo Oremo penso siano ottime credenziali per sperare in un successo dell’iniziativa che il paese ha decisamente bisogno per ritornare a vivere dopo il Covid con un locale di ritrovo per la cittadinanza. Con il Bar Ristorante riapriranno anche i locali posti al piano superiore adibiti a centro d’incontro e biblioteca-internet point e lo stabile comunale riprenderà nuova vita. Rimango in attesa di trovare una pettinatrice per affidargli i locali già arredati e funzionanti del primo piano per completare l’opera”. L’inaugurazione avverrà domani, giovedì 24, con un’aperitivo alle 18 offerto dai gestori.