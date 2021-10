Il sindaco di Zubiena Davide Basso ha ordinato la revoca dell’ordinanza pubblicata negli scorsi giorni, in cui si ammoniva circa la non potabilità dell’acqua in alcune zone del paese, nello specifico nei punti di prelievo di Piazza Quaglino e di via Tealdi.

Il primo cittadino, alla luce della comunicazione del gestore, alle analisi effettuate e alla nuova comunicazione formulata dall’ASL di Biella, ha dichiarato nuovamente potabile l’acqua, in ogni zona del Comune.