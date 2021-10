A Sagliano il Comune attiva i Progetti Utili alla Collettività per chi prende reddito cittadinanza

A partire dall’inizio del mese di giugno il comune di Sagliano Micca ha attivato i Progetti Utili alla Collettività (PUC) per le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza residenti sul territorio comunale.

I progetti sono gestiti dall’amministrazione, in collaborazione con il consorzio CISSABO e il Centro per l’impiego di Biella, hanno durata di sei mesi con la possibilità di essere rinnovati e impegneranno le persone da otto a sedici ore alla settimana. Fino ad ora sono state identificate due persone idonee allo svolgimento di altrettanti progetti che prevedono sia il supporto ai cantonieri comunali nella raccolta degli sfalci e nella manutenzione dei luoghi pubblici come parchi e giardini, sia la sorveglianza e dal mese di settembre l’accompagnamento dei minori sullo scuolabus per il tragitto casa – scuola.

Inoltre nell’ultima seduta del consiglio comunale, svoltasi il 31 maggio, è stata approvata all’unanimità la convenzione con il Tribunale di Biella per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ovvero la possibilità di scontare le pene amministrative (come quelle derivanti dalla guida in stato di ebbrezza) attraverso lo svolgimento di lavori per il Comune.