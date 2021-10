Pietro Micca 4 volte sul podio nazionale con 2 ori e 2 argenti FOTO

Weekend di fuoco per le ragazze della ritmica targata Pietro Micca, che da venerdì 18 giugno sono impegnate nelle competizioni nazionali di Ginnastica Ritmica a Rimini. Per il primo weekend di gara troviamo schierate le tecniche Marta Nicolo e Rosso Elisabetta che accompagnano le piccole della delegazione, le atlete della categoria Allieve. Si inizia con Valentina Pelliciari (classe 2011), Asia Sansone (classe 2009) e Letizia Meirone (classe 2009), un trio scoppiettante che regala le prime emozioni.

Valentina, dopo un’agguerritissima gara, viene proclamata Vice Campionessa nazionale All Around per il livello LD A2 e si guadagna il suo meritato posto per le finali di specialità del giorno successivo. La mattina rientra riposata in pedana e senza insicurezza sbaraglia la concorrenza e viene proclamata Campionessa Italiana al corpo libero, continua sicura la sua gara e conquista la medaglia d’argento con l’esercizio alla fune, con i complimenti di tecnici e addetti ai lavori. Asia si presenta per il livello LE categoria A4 con programma a clavette, palla e corpo libero. Per lei è questo l’esordio su una pedana nazionale e possiamo dire che termina la sua gara con grande soddisfazione, difendendosi egregiamente alle clavette, con le quali primeggia fra le piemontesi presenti.

Si porta a casa tanta esperienza e la consapevolezza di essere una ginnasta con grandi doti sempre in crescita. Letizia ci delizia con delle splendide esecuzioni nel suo livello LD A4 e non delude di certo le aspettative delle tecniche. Splende nel suo programma al cerchio e al nastro e si guadagna fra tantissime ginnaste la finale al nastro. Si presenta agguerrita alla finale di specialità e fra le dieci migliori vince l’agognato oro italiano al nastro, salendo con orgoglio sul gradino più alto del podio! Per le tre non finisce qui la giornata di gara, sabato ritornano nuovamente in pedana con la compagna Vittoria Arcuno (2009) per affrontare la gara di squadra di serie d LC. Vediamo Valentina, Asia e Vittoria in uno scoppiettante trio a corpo libero che eseguono molto bene, arriva poi il momento di Letizia e Asia alla successione nastro e palla per poi concludere con la coppia due cerchi con Vittoria e Letizia.

Una squadra dalle grandi doti, che si fa notare fra tutte le società piemontesi e non solo, arrivando a occupare l’11esimo posto, ad un passo dalla finale, che sfuma per appena qualche centesimo. Si conclude sabato 19 giugno con Isabella Giordano, classe 2011, che compete nel livello LA. Anche lei al suo esordio nazionale, affronta una gara difficilissima contro ben 207 ginnaste, ma il suo elegante programma le fa scalare la classifica di specialità alla palla dove guadagna uno splendido 17esimo posto, a soli due decimi dalla finale nazionale.

“Siamo immensamente soddisfatte di come hanno lavorato le bambine, hanno dimostrato grinta e coraggio. I titoli nazionali che hanno guadagnato sono una conferma del lavoro svolto in palestra in questi mesi. Ora lasceranno lo spazio alle Allieve 2013 domani e alle compagne del livello LB” il commento delle tecniche a fine gara. Una grande soddisfazione per le ginnaste, le tecniche e tutta la società Pietro Micca, che si distingue tra le squadre partecipanti per un ottimo bottino nazionale 2 ori e 2 argenti nel primo weekend di gara! Attendiamo i prossimi aggiornamenti sulla trasferta ai nazionali di Rimini della ritmica Pietro Micca e auguriamo un grande in bocca al lupo a tutte le atlete che gareggeranno in questi giorni.