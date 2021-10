Niente matrimonio tra Vigliano-Valdengo, salta il progetto di fusione

La Fulgor VVR Biella non prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza. Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la clamorosa notizia che scuote il panorama calcistico locale: Vigliano e Fulgor Valdengo annunciano, in due distinti comunicati stampa, lo stop definitivo delle operazioni di fusione tra le due società biellesi. Citando il Manzoni, un matrimonio che non s'ha da fare.

Sono trascorsi pochi mesi da quando i presidenti Paolo Daniele e Gianni Fregonese avevano presentato in conferenza stampa il progetto di fusione condiviso, annunciando il nome della nuova realtà, insieme a logo, maglia e membri dello staff (leggi qui). Ma ad affascinare i presenti era stata l'idea di un nuovo polo sportivo nel Biellese, rivolto ai settori giovanili e al rafforzamento del settore dell'impiantistica sportiva.

Evidentemente qualcosa si è rotto tra le due società, che ora ripartiranno da due distinte categorie. “La Fulgor Ronco Valdengo si iscriverà al prossimo campionato di Eccellenza con la nostra denominazione e ragione sociale e le stesse cariche dirigenziali” si legge nella nota stampa della Fulgor che annuncia anche l'arrivo in panchina di Pier Luca Peritore, insieme al direttore sportivo Vilmo Rosso. Con loro si affiancherà anche Luca Bottura nel ruolo di direttore sportivo del settore giovanile; Gianfranco Dalmolin sarà il direttore generale.

A stretto giro di posta è arrivata anche la nota stampa della società guidata dal presidente Paolo Daniele che recita: “Vigliano guarda con la massima tranquillità il proprio futuro. Tutta la società è estremamente serena e sta rimettendo in pista tutta la programmazione sportiva e calcistica. Vigliano si iscriverà alla prossima Promozione, facendo un buon mercato per il raggiungimento del massimo risultato. I progetti strutturali ci sono sempre e si continua ad andare avanti come già accaduto in questi quattro anni di nuova gestione. Ariezzo continuerà ad essere l'allenatore della prima squadra e, nei prossimi giorni, verranno annunciate nuove figure dirigenziali all'interno della società”.