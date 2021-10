Ironbiella in evidenza al Triathlon di Viverone

Ironbiella in evidenza a Viverone, in 4 tra i primi 20 assoluti e tanti podi di categoria. Gregorio Simoncelli conferma la sua costante crescita gara dopo gara e l’ottavo posto ( 2 clas. YB) di Viverone unito al diciottesimo posto di Simone Zorio hanno portato in casa Ironbiella molta soddisfazione per la crescita dei propri ragazzi.

Protagonisti anche i due Master Gianni Chiorboli ( 1 clas. Cat M 3 ) e Boris KLIBA ( 2 clas.Cat M 2 ) che con i loro importanti piazzamenti completano la Top 20 di Viverone 2021. Il folto gruppo di Ironbiella della categoria Maschile era composto da: Matteo Prina Mello, Simone Corsetto, Emanuele Marcato, Giuseppe Ressico, Alberto Blotto, Alessandro Galliani e Luca Cicciarella. Presenti nella categoria femminile Laura Ravera (2 clas. Cat S3), Silvia Solei e Enrica Soligo ( 3 clas. Cat S3).