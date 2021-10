Gran giornata di sport al Golf Il Mulino Cerrione, ecco i vincitori

Domenica 20 giugno gran giornata golfistica al Golf Il Mulino Cerrione, con FABBRIKA SKY SISES 18 buche stableford. Vincitori con risultati considerevoli: In 1° cat Franco Caruso con 42 punti precede Villa Stefano con 40; in 2° cat Marco Disderi con 43 punti, secondo Piero Pozzo con 40; in 3° cat Mattia Bruno con 46 punti, secondo Paolo Gremmo con 41; 1° lordo Mathias Pancaldi con 33 punti, secondo Jacopo Tinti con 30. Giovedì 24 giugno alle 17,30 la consueta gara su 9 buche shot gun ESSEGI AUTO TOYOTA; Domenica 26 giugno, invece, andrà in scena OTTICA MAFFEO louisiana 2 giocatori.