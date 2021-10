A Biella apre Exoticus, il locale dove il gusto esotico incontra la tradizione campana FOTO

Esotici poke hawaiani, succulenti hamburger (anche 100% veg!) colorati e deliziose primizie campane: il 24 giugno a Biella apre Exoticus (Via Dante Alighieri 1, 13900 Biella). Un nuovo locale dove gusti e colori di realtà esotiche si incontrano con la tradizione gastronomica campana per condividere il piacere del buon cibo con gli amici, sperimentare nuovi sapori, concedersi una colazione golosa o rilassarsi con un drink.

Exoticus è pronto ad accoglierti a partire dal mattino, con una selezione di specialità dolci e salate preparate da un laboratorio pasticcere della provincia di Napoli. Oltre ai classici croissant ti aspettano sfogliatelle, babà, capresi, pastiera, ma anche caffè speciali aromatizzati con sfiziose creme. Ma è a pranzo che Exoticus ti stupirà: non è il solito ristorante con menù alla carta, ma sei tu a creare i tuoi poke o hamburger personalizzati, scegliendo fra tantissimi ingredienti di prima qualità. Quando hai voglia di una ricca insalata puoi creare il tuo poke di riso, insalata o cereali misti decidendo che gusto dare alla tua giornata. La scelta degli ingredienti con cui arricchire il tuo poke è ampissima: puoi scegliere se farlo in pure stile hawaiano, 100% campano, o perché no sperimentare nuovi accostamenti. Anche con i burger spazio alla fantasia!

A partire dal pane colorato, verde, giallo o rosso a cui puoi accostare a scelta hamburger di bufalo, pollo, vegetariano o una cotoletta. E poi formaggi, tante verdure, fresche, secche e sott'olio, diverse salse con cui sbizzarrirsi e molte altre specialità con cui rendere ancora più goloso il tuo panino. Grazie al suo arredamento dal design moderno, colorato e allegro Exoticus è il posto ideale per i tuoi momenti di svago, come un aperitivo fra amici. Fra snack campani e tapas esotici puoi vivere un'esperienza unica, ricordando sapori vicini e assaporando gusti più insoliti, accompagnando il tutto con un'ampia scelta di vini e birre o un cocktail. Exoticus vuole diventare il punto di riferimento per il momento pausa dei Biellesi.

Un locale dove poter viaggiare con la mente verso nuove esperienze di gusto o riscoprire sapori antichi, in un ambiente conviviale. Ti aspettiamo giovedì 24 giugno, dalle 17 alle 24, per l’inaugurazione, durante la quale potrai assaporare le nostre specialità, con assaggi, cocktail di benvenuto e caffè gratuiti!

Per maggiori info: 015 0997006.