Cosa regalare ad un uomo: idee di tendenza sicuramente apprezzate

Cosa regalare ad un uomo? Questa è una domanda che capita spesso di porsi, perché se trovare il dono perfetto per una donna è piuttosto semplice, quando bisogna sceglierne uno maschile le cose si complicano parecchio. Il problema principale è che la scelta è inferiore ed il ventaglio di opzioni disponibili si restringe, dunque riuscire a trovare il regalo perfetto rischia di rivelarsi una vera e propria impresa se il festeggiato è un uomo!

Non c’è nulla di impossibile però: basta lasciarsi ispirare dalle idee di tendenza degli ultimi anni e da quelli che sono i doni maschili più apprezzati del momento. Così facendo diventa difficile sbagliare e si può andare a colpo sicuro. Vediamo dunque quali sono i regali migliori da fare ad un uomo per fare bella figura ed essere sicuri di non commettere errori.

# L’orologio: accessorio di tendenza

Un regalo che ancora oggi è tra i più apprezzati dagli uomini e con il quale non si rischia mai di sbagliare è proprio l’orologio, accessorio per eccellenza che permette di rendere il proprio look unico ed originale. In commercio se ne trovano di tutti i tipi: da quelli di ultima generazione come gli smartwatch che sono perfetti per i giovani o gli uomini sportivi a quelli invece più classici, che sostituiscono il gioiello e che donano un tocco di eleganza e raffinatezza. Di orologi uomo ce ne sono davvero per tutti i gusti, dunque la scelta non manca di sicuro, ma bisogna trovare quello perfetto per il festeggiato. Se non lo si conosce molto bene, conviene rimanere su un modello classico solo tempo, con cinturino e quadrante in acciaio che i adatta a qualsiasi look.

# La bottiglia di vino pregiato

Quando si deve fare un regalo ad un uomo con il quale non si ha molta confidenza e di cui non si conoscono i gusti, conviene optare per un qualcosa di meno personale e soggettivo come una bella bottiglia di vino d’annata. Con un dono come questo si fa sempre una bella figura e ci si toglie il problema legato al gusto personale, che non si può mai sottovalutare. Non conviene infatti regalare abbigliamento o accessori ad una persona che si conosce poco, perché si potrebbe fare un vero e proprio buco nell’acqua. Con la bottiglia di vino si può sempre andare sul sicuro e si è certi di fare bella figura, se si sceglie quella giusta!

# L’esperienza da brivido

Se il festeggiato è un ragazzo o comunque un uomo spericolato che ama l’avventura, allora un’altra ottima idea regalo può essere l’esperienza da brivido come per esempio un salto con il paracadute, il bungee jumping e simili. Esistono dei cofanetti che permettono al festeggiato di scegliere tra diverse attività e sono molto apprezzati, perché personalizzabili e sicuramente originali.

# Fitness tracker

Infine, in alternativa al classico orologio per un ragazzo sportivo una bella idea regalo è il fitness tracker, ossia il bracciale che permette di monitorare la propria attività, il battito cardiaco e via dicendo per un allenamento sempre al top.