I finalisti del LXXV Premio Strega a #fuoriluogo OFF

Il 25 giugno, alle ore 21, al Teatro Sociale Villani di Biella, si terrà l’incontro con gli autori finalisti del Premio Strega, il più importante premio letterario italiano, giunto quest’anno alla sua 75^ edizione. Un anniversario significativo a cui potrà prender parte anche la nostra città grazie alla fruttuosa collaborazione avviata tre anni fa tra il Festival Letterario #fuoriluogo e la Fondazione Bellonci, organizzatrice del Premio. Vanno in scena: la vivida testimonianza della testimone della Shoah Edith Bruck, finalista con “Il pane perduto” (ed. La nave di Teseo); l’analisi attenta e poetica dei luoghi che abitiamo condotta da Andrea Bajani ne “Il libro delle case” (ed. Feltrinelli); il ricordo dolce, di un’amicizia vitale, al centro di “Due vite” (ed. Neri Pozza) di Emanuele Trevi; ancora il rapporto feroce tra madri e figlie, sorelle, donne, narrato da Donatella Di Pietrantonio in “Borgo Sud” (ed. Einaudi); e le difficoltà che s’incontrano crescendo che riempiono le pagine de “L’acqua del lago non è mai dolce” (ed. Bompiani) di Giulia Caminito.

Condurranno la serata le giornaliste Laura Pezzino e Maria Cristina Origlia con Nicolò Bellon, del team #fuoriluogo. L’evento è stato realizzato con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e con il sostegno di Lions Biella Bugella Civitas, Lions Biella Host, Inner Wheel Biella e Soroptimist International Biella; partner ufficiale Città di Biella, Biblioteca Civica di Biella e Fondazione Maria e Goffredo Bellonci.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria via sms/whatsapp al numero +39 389 2374404 oppure inviando una e-mail a info@fuoriluogobiella.it.