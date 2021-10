Storie di Piazza al top, i racconti su Fra Dolcino e le letture di Dante conquistano i visitatori FOTO

Domenica scorsa l’associazione Storie di Piazza ha messo in scena con molto successo quattro racconti incentrati su Dante Alighieri e Fra Dolcino presso il Museo del territorio Biellese. Nell’ambito degli eventi per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il comune di Biella ha espressamente richiesto di unire i due protagonisti in un evento teatrale.

Renato D’Urtica ha così reinterpretato alcuni brani della Divina Commedia per portarli sul palco e proposto due pezzi che raccontano di Fra Dolcino. Sotto l’attenta regia di Manuela Tamietti, il pubblico ha potuto assistere al racconto struggente di Margherita mentre subiva la prigionia ed il maltrattamento da parte delle ancelle, con in sottofondo l’arpa di Elena Straudi, raccontando di come si è innamorata e di come è diventata la compagna di Fra Dolcino, assistendo anche alla tortura e alla morte dell’amato.

In scena anche la storie di due sopravvissuti all’assedio sul Monte Rubello accompagnati dalla ghironda di Luciano Conforti, strumento utilizzato in maniera dura ed inusuale, diventando quasi uno strumento di guerra, creando le suggestioni della battaglia. Prendendo a modello il professor Barbero, si è rappresentata un’interrogazione su Dante, dando spazio ad alcune narrazioni. E per concludere si è parlato di amore, come a risollevare gli animi, con poesie dantesche e canti di Silvia Fantoni accompagnata dall’arpe di Simona Colonna. Per la buona affluenza tutti e quattro i turni di esibizione sono stati al completo , apprezzata la messa in scena con applausi e commozione.