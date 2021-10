Applausi e buon riscontro di pubblico per i Nuovi Percorsi Sonori al Falseum di Verrone FOTO

Da circa 10 anni Suoni in Movimento propone i suoi concerti in collaborazione con la Rete Museale Biellese. Ad ospitare il primo concerto del Progetto Giovani che ha come appendice i Nuovi Percorsi Sonori, è stata, domenica scorsa, la sala Falseum del Castello di Verrone.

La rassegna prevede che 8 allievi del Dipartimento di Composizione del Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino, propongano prime assolute ispirate al luogo in cui verranno presentate. Ad eseguire i brani il Quintetto Fiati del progetto Obiettivo Orchestra del Teatro Regio di Torino e Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, con il patrocinio della Siae per la promozione delle nuove composizioni.

Due i brani inediti, “Falseum” composto da Andrea Cellacchi, dedicato appunto alla sala ospitante come richiesto dal progetto e il brano “Bomblebee” di Luca Donati. Pezzi molto diversi tra di loro, uno con una scrittura più severa ed espressiva e l’altra più ritmica. Durante il concerto sono stati suonati brani del repertorio tradizionale, trascrizioni per quintetto a fiati di ouverture operistiche di Rossini, Mozart e Verdi e musiche di Briccialdi.

Molto soddisfatti gli organizzatori per il numeroso pubblico accorso, soddisfazione ricambiata dagli ascoltatori con fragorosi applausi dedicati ai giovani musici che si sono esibiti.