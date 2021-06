Si ribalta con il trattore, anziano rimane ferito

È stato trasportato all'ospedale di Novara l'anziano di circa 83 anni rimasto coinvolto in un incidente autonomo a Mottalciata. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe ribaltato con il trattore in una curva riportando alcune ferite. L'anziano è stato caricato sull'elisoccorso in direzione Novara. Sul posto, oltre al personale del 118 per le cure del caso, anche i Carabinieri di Mottalciata per i rilievi del caso.