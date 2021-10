Scontro tra auto a Crevacuore

Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 22 giugno, a Crevacuore. Per cause da accertare due auto si sono scontrate in via Valsessera. Fortunatamente i conducenti non sono rimasti feriti nello schianto. Sul posto la Polizia locale e il personale comunale per la gestione della viabilità.