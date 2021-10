Tragedia a Crevacuore, non ce l'ha fatta il 47enne travolto da catasta di materiale

Aggiornamento ore 12.45



Tragedia a Crevacuore: non ce l'ha fatta l'uomo rimasto ferito nel grave infortunio sul lavoro, avvenuto questa mattina, 22 giugno, in una ditta di Crevacuore. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due titolari, un uomo di 47 anni, sarebbe stato schiacciato da una catasta di materiale.

Le sue condizioni sono apparse, fin da subito, critiche ed è stato portato con urgenza all'ospedale di Novara dove è mancato poco dopo. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l'intera zona della Valsessera.

Il fatto

Un uomo di circa 47 anni è stato portato all'ospedale di Novara in codice rosso a seguito di un infortunio sul lavoro questa mattina, 22 giugno, in una ditta di Crevacuore. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe ribaltata una catasta di materiale per cause da accertare travolgendo una persona.

Dopo l'allarme, si sono precipitati sul posto i Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri, tecnici dello Spresal e personale del 118 che ha prestato le prime cure del caso all'uomo, poi trasportato con l'elisoccorso al nosocomio di Novara. Sono in corso gli accertamenti di rito.