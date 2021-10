Lions Club Biella la Serra, un anno al fianco dei più bisognosi: Di Bella sarà il nuovo presidente

Venerdì 25 giugno, presso la sede, il Lions Club Biella La Serra terrà la tradizionale serata di chiusura delle attività dell'anno 2020/21. Il presidente uscente Maurizio Ruscalla illustrerà ai soci e alle autorità lionistiche presenti il bilancio delle attività svolte durante quest'anno sociale a favore delle comunità locali.

Si segnala in particolar modo il service “ La Serra Solidale ” che a partire da febbraio a maggio, ha provveduto nei comuni di Roppolo, Viverone, Cavaglià e Dorzano, ad un fattivo piano di aiuto alle persone meno fortunate residenti nel territorio con il confezionamento e la distribuzione di 320 pacchi alimentari che, con la collaborazione delle rispettive amministrazioni Comunali, sono state consegnate alle famiglie più disagiate.

“Un particolare ringraziamento alla direzione del Codè Crai Ovest che ha reso più importante il contributo al nostro service con la fornitura di generi di ottima qualità – spiega Ruscalla - Da sempre vicini alle amministrazioni pubbliche, enti e fondazioni no profit con varie iniziative, Il nostro Lions Club Biella la Serra quest’anno ha voluto portare un contributo fattivo alle problematiche create dal momento di emergenza sanitaria ed economica nel nostro territorio. La pandemia ha inevitabilmente limitato gli incontri conviviali tra i soci ma non ha certo ridotto l'attività ed i progetti del Club che perciò si presenta sempre di più come una realtà di volontariato stabile e radicata sul territorio della Serra Biellese”.

La serata si concluderà poi con il tradizionale passaggio di consegne al nuovo presidente eletto, Antonello Di Bella, che guiderà il Lions Club Biella La Serra il prossimo anno sociale 2021/22.