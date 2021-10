L'associazione Fede, Luce e Speranza ha celebrato la Giornata Universale della IA

Lo scorso 20 giugno il direttivo dell'associazione Fede, Luce e Speranza ha celebrato la Giornata Universale della IA, camicia tradizionale rumena, celebrata in passato da artisti come Matisse e da stilisti dell'alta moda come Yves Saint Laurent o Jean Paul Gaultier. "IA" divenne un simbolo della Romania, portando dietro di sé significati profondi, storie e leggende cucite e ricamate su tela sotto forma di motivi.

“Nel contesto dell'insolita situazione in cui ci troviamo tutti negli ultimi mesi, la cultura ha rappresentato un un elemento di stabilita e di coesione – spiegano - La cultura e la tradizione crei un legame speciale tra le persone avvicinandole e tenendole unite. Chi fosse interessato ha conoscere le nostre attività può contattare la presidente Valentina Bulgaru all'indirizzo valuza@liberi.it”.