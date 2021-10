La didattica outdoor protagonista a Tollegno nella serata video degli alunni

Lunedì 21 giugno presso la scuola media di Tollegno sono stati presentati i video di un progetto curato dalla professoressa di musica Maria Francesca Garbaccio, la serata è stata il coronamento di una serie di progetti di didattica outdoor. La classe prima media di Pralungo è stata la protagonista del filmato "Il segreto della Passerella"; gli alunni si sono cimentati in una serie di prove, in diversi rioni del Comune, che avevano lo scopo di reperire le pietre necessarie per la ricostruzione del ponte pedonale che collega la frazione Valle di Pralungo a Cossila.

Gli allievi della prima media di Tollegno hanno portato in scena "La volpe e la cicogna" di Fedro, in una versione musicale che prevedeva brani solistici, polifonia a due e tre voci, poliritmie e body percussion accompagnati dagli stessi ragazzi. La classe seconda invece ha usato come location per il filmato "Da oggi a ieri" un piccolo tesoro del comune di Tollegno: la chiesa di San Germano (Curavecchia), grazie anche alle indicazioni dell'architetto Giulia Ghisio.

Il viaggio nel Medioevo ha permesso agli allievi di cimentarsi in canti gregoriani, musica profana strumentale e vocale e danze con costumi ispirati alla moda del tempo. La serata si è conclusa con il video "Libertà di amare" che trattava il delicato tema dell'omosessualità, il cui copione è stato ideato con grande sensibilità dai ragazzi . I sindaci dei paesi coinvolti, Molino e Acquadro, hanno applaudito i lavori insieme al parroco don Paolo Gremmo e alla dirigente Martinelli.