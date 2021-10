Il ciclista della Memoria farà tappa nel Biellese

Il ciclista della Memoria Giovanni Bloisi attraverserà il Biellese a fine mese. Viaggiatore solitario, da decenni si sposta all’interno della storia del Novecento, visitando i luoghi della memoria delle due guerre mondiali, in tutta Europa, per portare il suo messaggio valoriale, armato soltanto di bicicletta, tenda, sacco a pelo, fornello e Bandiera della Pace.

I principali viaggi più recenti lo hanno visto dapprima nel 2017 attraversare l’Italia per poi imbarcarsi e raggiungere lo Yad Vashem (Memoriale della Shoah in Israele). Poi, nel 2019, da Padova a Monopoli sulle strade della Resistenza e dell’organizzazione dell'Aliyah Bet del Capitano Enrico Levi (a primavera) e in Russia (in estate), lungo il Don, a ripercorrere il drammatico tracciato di guerra dell’ARMIR. Tutti e tre i viaggi hanno avuto (insieme a numerosi altri) l’importante patrocinio dell’ANPI, l’Associazione nazionale dei Partigiani, di cui Giovanni è membro.

Giovanni Bloisi progetta oggi un nuovo percorso della Memoria, destinato a onorare le migliaia di vittime, civili e non, delle molte stragi nazifasciste – da quelle che riguardarono piccoli numeri ai giganteschi massacri di interi centri abitati – che insanguinarono la parte occupata della penisola. Il prossimo 28 giugno farà tappa nel Biellese, giungendo a Mottalciata, Cossato, Vigliano Biellese e, infine, Biella. Sarà accolto dall'ANPI e si recherà prima al Monumento di Piazza Martiri poi alla Ciclofficina Thomas Sankara. Il giorno seguente ripartirà per Donato Lace, da cui si sposterà verso la Valle d'Aosta.