Brianco, slitta la decisione finale tra 15 giorni

Ancora nessuna decisione in merito al centro raccolta amianto incapsulato di Brianco di Salussola, il cui progetto, soggetto all'autorizzazione della Provincia di Biella, rimane sub judice della conferenza di servizi indetta dallo stesso ente provinciale con la partecipazione di Asl, Arpa e Comune di Salussola, che ieri, lunedì 21 giugno, ha ripreso l'iter autorizzativo.

Nella riunione di ieri in Provincia, la conferenza di servizi ha infatti rinviato la decisione. “L'ufficio tecnico mi ha riferito che la conferenza dovrebbe pronunciarsi tra 15 giorni. - dichiara il Presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin - Questo perché i pareri sul progetto non sono stati unanimi e, secondo legge, la conferenza deve procedere ad una sintesi pesando i diversi pareri”.

Arpa e Asl (motivando che secondo il progetto l'amianto arriva al centro già incapsulato, incellophanato ed inertizzato) hanno espresso parere positivo.

Mentre, come ampiamente annunciato, il Comune di Salussola ha detto NO. “Mi sono trovata a vivere una situazione difficile e molto spiacevole. - motiva la sua posizione il sindaco Manuela Chioda - Si sta prendendo in esame se autorizzare o meno un sito di stoccaggio per rifiuti non pericolosi contenenti cemento-amianto, per il quale oggi ho espresso un parere assolutamente contrario. Questo avverrebbe a Salussola, nel mio territorio, luogo in cui vivo, in cui vivono i miei famigliari e gli amici più cari, e luogo in cui rivesto la carica di massima autorità sanitaria. Proprio per questo sono molto allarmata visto che il mio compito è la tutela della salute della popolazione, dove avverto una enorme preoccupazione e dove sono nati movimenti ed iniziative per contrastare questo progetto”.

Una posizione difficile in quanto il sindaco Chioda svolge la professione di infermiera: “Da oltre trent’anni mi occupo di salute come infermiere di famiglia, e comunità. Questo mio duplice ruolo rende ancora più difficile la mia posizione, nei confronti delle persone che rappresento, ma anche nei confronti dell’ASL con la quale ci sono stati molteplici momenti di confronto oggi, con l’obiettivo di rimarcare la necessità di tutelare ad ogni costo la salute dei cittadini".

Il sindaco sottolinea inoltre la produttività dei terreni su cui dovrebbe sorgere l'impianto. “Sono stati coltivati fino a qualche anno fa, e sono terreni agricoli compresi nel disciplinare di produzione della DOP riso di Baraggia Biellese e Vercellese”.

Parere negativo anche dai punti di vista geologico e della viabilità. “Il sito rientra nella classe di idoneità all’utilizzazione urbanistica dove l’uso del suolo è prettamente agricolo. - spiega Chioda - Tale classificazione è confermata dal Piano Paesaggistico Regionale, che identifica l’ambito come morfologia insediativa, e le cui direttive fanno esplicito riferimento al mantenimento dell’attività agricola ed al soddisfacimento delle esigenze ad essa legate, in un’ottica di coerenza paesaggistica e sostenibilità ambientale. Senza contare che è stata rilevata una distanza dell’impianto in progetto inferiore a metri 500 dall’insediamento rurale abitato della Tenuta Agricola Castello, disattendendo così alle normative rivolte alla tutela della salute pubblica, per la presenza costante di polveri argillose causate da macchine movimento terra, e per le problematiche di disturbo acustico che potrebbe scaturire da una attività di quel tipo. Inoltre, il progetto si colloca in un’area il cui raggiungimento richiede l’attraversamento di due centri abitati e la percorrenza di una strada altamente pericolosa, spesso teatro di incidenti mortali”.

"Mi aspetto - conclude Manuela Chioda - che la commissione tecnica e l’organo tecnico tutelino l’immagine del paese, le sue peculiari caratteristiche, e che non vadano a ledere l’immagine di Salussola sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista commerciale, un impianto del genere non è mai un buon biglietto da visita”.