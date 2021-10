A Valdilana riparte Nonnobus, il servizio di trasporto sociale per gli anziani

A partire da mercoledì 23 giugno riparte il servizio di trasporto Nonnobus a Valdilana.“E' un servizio di trasporto sociale comunale gratuito rivolto alle persone anziane autosufficienti che non hanno a disposizione o che non sono in grado di guidare mezzi propri – spiegano dal Comune sul proprio sito - Il trasporto di andata e di ritorno si svolge il mercoledì per condurre gli utenti dalle frazioni della Municipalità di Trivero e di Soprana alla Piazza del Mercato di frazione Ponzone. Si ringraziano gli Alpini di Trivero e l'Associazione Delfino per la collaborazione nell'organizzazione del trasporto. Per informazioni relative all'iscrizione si prega di contattare i numeri 015/7592214-222 (Ufficio socio-assistenziale Municipalità di Trivero e Delegazione di Frazione Ponzone)”.