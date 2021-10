Magnano, ecco il progetto per riaprire la biblioteca

La cooperativa agricola Agrimagnano, da tempo attiva con l’obiettivo di recuperare terreni abbandonati per promuovere una nuova agricoltura (sostenibile e di qualità), ha lanciato un nuovo progetto. Di stampo forse diverso, ma altrettanto lodevole. Con la collaborazione del Comune, Agrimagnano vorrebbe tentare di riaprire la biblioteca di via Sosio 6, presso il Centro Culturale.

Per questo motivo, si è deciso di lanciare un appello: chiunque ami i libri e la cultura e abbia voglia di dedicare un po’ di tempo al progetto può partecipare; si stanno cercando in questo momento volontari per riorganizzare, sistemare e gestire la biblioteca.

Sabato 26 giugno, alle 16, si svolgerà un incontro proprio al Centro Culturale, dove si parlerà più diffusamente del progetto e dei lavori necessari per realizzarlo. Chiunque può partecipare, o comunque chiedere informazioni tramite la pagina Facebook di Agrimagnano, dove sono indicati recapiti mail e telefonici. La promozione del territorio passa anche da questo.