Pallacanestro Biella, ecco le pagelle dei protagonisti

9 Miaschi E' stata una delle migliori scommesse portata a casa quest’anno dalla Società, il timido ligure fuori dal campo, si trasforma in leone sul parquet, e in gara 4 sforna una doppia da urlo caricando di falli la difesa di Rieti, solo Wilson ne fa commettere di più 9 vs 10. Se poi comincia a segnare con continuità anche i liberi. Da riconferma immediata senza se e senza ma.

8.5 Carroll Quando segna dal parcheggio percepisci la qualità di questo giocatore, sempre una spanna sopra gli altri, evita la polemica, come invece aveva fatto in gara 3 contro gli arbitri e si diletta al tiro. La sua presenza garantisce apprensione alla difesa ospite e consente di liberare al tiro qualche compagno.

6,5 Laganà Il capitano è meno incisivo rispetto a gara 3, perde qualche pallone di troppo nel ruolo di play ma quando deve prendersi la responsabilità dell’azione non esita, non a caso è lui il direttore d’orchestra.

7,5 Berdini Non so quante volte non abbia rischiato il setto nasale quest’anno, il fisico non aiuta, se poi vai a sbattere contro un colosso come Nonkovic allora rischi proprio. L’arbitro non si intenerisce e gli fischia un tecnico. Pepper lo grazia e allora lui si inventa una tripla in faccia a Rieti. Predestinato.

7,5 Pollone La sua virtù è la difesa, la sua rabbia la si percepisce quando strappa un pallone a ben tre avversari sotto il suo tabellone, mai una giocata banale come i due assist che sforna.

6 Hawkins Gioca poco anche per colpa sua, i contatti non gli dicono bene ed esce anzitempo, inoltre Squarcina lo vuole preservare per il finale a cui non arriva. 8 i punti a referto ma avrebbero potuto essere molti di più. Talento grezzo ma rischia ogni volta il tecnico con la sua gestualità mimica nei confronti della terna. Si fa apprezzare di più come tifoso.

6 Bertetti Minutaggio di poco conto in gara quattro e poche occasioni per mettersi in mostra, svolge il compitino in modo lineare e non si prende la responsabilità del tiro.

s.v. D’Almeyda Abbattuto da Piccoli è costretto a uscire anzitempo e gli scampoli di partita non portano in dote moltissimo, di fatto però senza lui riusciamo a vincere la gara a rimbalzo ma ci mancano le sue stoppate e i suoi recuperi.

7 Barbante Quattro stoppate in una partita sono un’enormità e il buon Simone non si esime di scacciare in questo modo gli attacchi sabini, si smarrisce come tutti del resto nel terzo quarto, ma torna arrembante nel finale.

6,5 Vincini Altra crescita per Luca autore di una bella tripla e di un gioco lineare che consente ai compagni di rifiatare 9 Squarcina Una crescita costante in tutto l’anno e una consacrazione con una salvezza raggiunta sul campo, massacra sempre di consigli e di sfuriate Berdini ma sa toccare le leve giuste per tutto il gruppo. E poi come sempre il suo serafico sorriso alla fine mette allegria.

9 Atripaldi Non lo avevamo mai visto così agitato come in gara 4 patisce le pene dell’inferno sul fondo della panchina, sono passati più di vent’anni a bordo parquet ma è sempre come la prima volta.

Rieti 7 partita tosta è in debito di ossigeno e si vede e se, per Biella il periodo negativo è il terzo per la squadra sabina è il primo. Il divario scavato dai lanieri viene però limato e recuperato del tutto nel terzo grazie a un eroico Sanguinetti (9). Ma Wilson (8) e Pepper (8) da soli non possono bastare.