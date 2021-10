Climb Runners a quota 4000 metri con le parole di Enzo Mersi FOTO

Avventura a 4000 mt per i Climb Runners, con la partecipazione alla mitica gara Alagna Margherita Alagna 35 km con 7000 mt di dislivello 3500+ 3500.Un esperienza che nasce da lontano, per arrivare pronti e forti al fatidico giorno! Partenza alle 5.30 con il giro di lancio in paese con l' inizio delle emozioni e poi via su per il sentiero fino bocchetta Pisse, Indren, canalino, colle del Lys, Capanna Margherita e ritorno, con condizioni di neve non proprio ottimali! Vittoria per la squadra dell'esercito Maguet-Boffelli e al femminile per le gemelle svedesi Lina e Sanna El Kott Helander.

Grande prova dei climb Francesco Nicola-Alessandro Ferrarotti, decimi in 5h59min41 sec. Ventesimi Gabriele Gazzetto-Enzo Mersi in 6h29min07sec. A seguire il duo Franco Chiesa-Filippo Pelacchi, trentanovesimi in 6h57 min 03 sec. Al femminile bella prova per il duo Susan Ostano-Agnese Valz Gen, settime in 7h29min24sec.Fermati ai cancelli il duo Luca Grometto - Valeria Cavallo e il duo Roberto Tarocco - Carlo Torello. Oltre alla gara completa anche doppio vertical da Alagna ad Indren12 posto per Angelica Bernardi in 2h38 min 23 secondi, quindicesima Agata Bernardi in 2h46 min42 sec. Al maschile 58 posto per Andrea Serra in 2h42min23 sec e al 65 posto Giovanni Bernardi in 2h 48 min 17 sec.

Tante emozioni, al di là del risultato agonistico un gruppo sempre più forte, con il vessillo di squadra sventolare a 4000 mt pura emozione (Grande Ema), chi non corre supporta col cuore e col pensiero, in ogni occasione. Un ringraziamento a tutti gli sponsor e in particolare all'Elettroferramenta Bernardi, alla semplicità e al cuore di Giovanni, come atleta e come uomo! Climb in gara alla prima edizione della Trivero Bielmonte, corsa su strada in salita. Bel quarto posto per la nostra Natalie White e ventesimo maschile il giovane Lorenzo Gardini. Avanti tutta con le prossime sfide!