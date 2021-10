Boxing Club Biella in sfida, ecco i risultati dei suoi atleti

È il periodo più caldo dell’anno ed anche sportivamente non si può che essere in linea con questa voglia di combattere contro ciò che ci ha tenuti in ostaggio per più di un anno e la Boxing Club Biella lo sta ampiamente dimostrando visto che ogni fine settimana è impegnata su uno o più fronti, proprio come lo scorso anno che hanno visto 3 atleti mettersi in discussione con loro stessi innanzitutto e con i degni avversari.

Sul ring del Canavese,il maestro Scaglione non è riuscito a portare a compimento le vittorie dei due boxer entrambi al loro secondo match: Matteo Neggia in una rivincita contro Defenu padrone di casa e Filippo Girardi anch’egli contro un esordiente della Skull Boxe società del maestro Furlan. Il piccolo Matteo Neggia, 13 anni appena e al suo secondo match, ha fotocopiato l’incontrò dello scorso aprile. Una bella prima ripresa non seguite dalle successive due che hanno così confermato la vittoria del piccolo canavesano. Filippo, invece al suo secondo match, se l’è vista con Lorenzo Terzano: ne è uscito un match molto paritario anche se il responso ha visto vincitore l'avversario anche se la rivincita è già fissata al Piazzo, tra le mura amiche.

Fortunatamente a portare una vittoria in casa Biella ci ha pensato Jacopo Solinas accompagnato dal tecnico Dario Rollo che, al suo quarto match, ha finalmente compreso ed applicato alcune dinamiche che vengono provate e riprovate negli allenamenti in casa Boxing Club Biella e dopo una prima ripresa sottotono per l’emozione e la tensione del confronto, ha sciorinato una boxe ricca di spostamenti di varietà di colpi ed il verdetto è arrivato all’unanimità a favore del laniero ai danni di Stefano Sarcinelli allenato dal maestro Montecalvo.

Poco meno di un mese all’evento più sentito per Biella Boxe sotto le Stelle dove una buona parte di pugili biellesi si potrà farsi notare nel proprio territorio e davanti ai propri familiari ed amici.