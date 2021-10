Sara Pivaro e Stefano Lega degli Arcieri Biella hanno tenuto alti i colori della nostra città lo scorso weekend ad Atri. Pivaro nelle qualifiche di sabato è salita sul terzo gradino del podio, mentre Stefano è arrivato 4°.

“Domenica hanno patito un po' e negli scontri per gli assoluti solo Stefano ha resistito fino ai quarti e per una freccia sfuggita al controllo non si è potuto cimentare per le medaglie” hanno commentato gli Arcieri Biella.