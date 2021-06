Forza Italia, buona partecipazione alla raccolta firme di via Italia sulla riforma fiscale

Sabato, in via Italia a Biella, con una buona partecipazione, si è svolto il banchetto per la raccolta firme a sostegno della campagna annunciata nei giorni scorsi dal presidente Silvio Berlusconi in cui Forza Italia ha presentato un’importante e articolata proposta di riforma fiscale.

“Fin dalle sue origini Forza Italia ha sempre tentato di arginare il livello insopportabile di oppressione fiscale raggiunta nel nostro paese - spiega Alberto Fenoglio, coordinatore provinciale Forza Italia - tanto più in questo momento in cui le imprese e le famiglie sono impegnate ad affrontare la crisi sopraggiunta con la pandemia”.