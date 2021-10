Biella, organizzato il soggiorno marino per la terza età: iscrizioni aperte

Anche quest’anno il comune di Biella, tramite l’assessorato alle Politiche sociali, organizza il soggiorno marino dedicato alla terza età. Dal 29 agosto al 12 luglio (15 giorni – 14 notti), i partecipanti potranno soggiornare presso l’Hotel Astra di Riccione, situato direttamente sul lungomare di Riccione, a soli 20 metri dalla spiaggia e comodo al centro.

La quota di partecipazione è di 770 euro a persona in camera doppia o matrimoniale e di 930 euro in camera singola, comprende il trasferimento a/r in bus, trattamento di pensione completa, servizio spiaggia, un’escursione e due serate speciali in albergo. La partecipazione è riservata in via prioritaria agli ultrasessantenni residenti nel Comune di Biella e le iscrizioni saranno raccolte dal 2 al 8 luglio, esclusivamente telefonando al numero 015 350 7857.

I richiedenti dovranno portare all’atto dell’iscrizione una copia della certificazione di vaccinazione o una certificazione medica che attesti l’immunità a seguito di malattia Covid-19. Il soggiorno si effettuerà al raggiungimento di almeno 25 partecipanti.