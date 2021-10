Grande interesse per la mostra sul Ferragosto Andornese. Gaggino: “Obiettivo? Portare visitatori qui”

C’era grande curiosità sabato scorso per l’inaugurazione della mostra dedicata al Ferragosto Andornese che, per oltre 60 anni, è stato un punto di riferimento dell’estate biellese. Più di una semplice festa di paese: un appuntamento fisso che, per 39 giorni, riempiva di musica e colori le notti estive dei biellesi accogliendo anche le esibizioni dei più grandi artisti della canzone italiana (nello specifico, in un arco di tempo compreso tra il 1958 e il 1973).

Mina, Celentano, Dalla, PFM, Morandi, Martini: sono solo alcuni dei big della musica immortalati negli scatti in bianco e nero di Sergio Fighera, fotografo ufficiale della manifestazione dal '61 al '73. Ed è questo il periodo scelto per dar luce ad una rassegna variegata e ricca di contenuti: oltre alle foto, presenti anche vecchi manifesti pubblicitari (a partire da quelli delle prime edizioni, 1936-1939, disegnati da Piero Bora e conservati al Museo del Territorio Biellese), contratti con gli artisti, autografi e dediche delle star, bilanci della manifestazione e storiche reliquie come il microfono regalato da Mina agli organizzatori, insieme ad altre foto di Lino Cremon (dalla collezione della Fondazione CRB).

L’esposizione si svolgerà su tre sale del Museo del Territorio, con 190 fotografie di vario formato, 10 pannelli didattici, 3 video a ciclo continuo. Soddisfatto del buon interesse di pubblico l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino: “Ci crediamo molto in questa mostra, anche perché ripercorre un periodo importante della storia del nostro territorio. Credo che il pubblico rimarrà stupito da ciò che propone. Il Museo del Territorio ospita due mostre che definisco ‘pop’: questa e quella dedicata a Monet e Van Gogh. L’obiettivo? Portare i biellesi nel nostro museo e attrarre visitatori anche da fuori provincia”.