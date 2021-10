Biella, torna Drive In dopo il successo dell’anno scorso: Tarantino e Guardiani della Galassia in piazza Falcone

Con l’arrivo delle sere estive, BI young propone una seconda edizione dell’evento ‘Drive In’, per offrire al pubblico un momento ludico e allo stesso tempo culturale. L’evento, organizzato su due serate, prevede la proiezione cinematografica dei film “Guardiani della Galassia”, venerdì 25, e “Pulp Fiction”, sabato 26 giugno.

Il cinema all’aperto sarà organizzato in Piazza Falcone, già luogo della prima edizione di Drive In di settembre 2020. “La serata vuole offrire un’occasione di rivivere grandi cult del cinema in un contesto unico e originale, in compagnia della propria famiglia o dei propri amici – spiega BI young in una nota stampa - La scelta di realizzarlo in una delle piazze principali di Biella è motivata dalla volontà di valorizzare al meglio la città. La piazza sarà accessibile al pubblico in automobile, prenotando un posteggio, oppure a piedi, prenotando posto nell’area sedute. Con ingresso dalle 18:30, prima e durante la proiezione sarà possibile ordinare la propria cena a uno dei food truck presenti, selezionati tra le diverse realtà biellesi. Con l'iniziativa ci si aspetta di coinvolgere gran parte della popolazione biellese e dei dintorni, offrendo un momento di aggregazione sociale, tenendo costantemente conto delle norme vigenti. Ulteriori informazioni sui canali Instagram @biellayoung e Facebook BI young o contattando l’associazione”.