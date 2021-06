Al Santuario di Oropa un concerto devozionale di rarissimi flauti in pietra

n preparazione alla cerimonia solenne del 29 agosto per celebrare la V centenaria incoronazione della Madonna di Oropa, il Santuario a Lei dedicato ha organizzato un ricco calendario di appuntamenti musicali.

La direzione artistica è stata affidata al Maestro Giulio Monaco con la collaborazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali del Piemonte e della Valle d’Aosta, dell’Associazione dei Cori Piemontesi e di musicisti indipendenti.

Gli eventi iniziano nella Festa della Musica che ogni anno viene celebrata in occasione del solstizio d’estate.Il primo appuntamento è stato organizzato per venerdì 25 giugno alle ore 21. È prevista una visita guidata sotto le stelle, a cura di Fabrizio Gremmo, con ritrovo ai cancelli del Santuario. Seguirà il concerto “I suoni della Madre” nella Basilica Antica. Il Maestro Rossano Munaretto, accompagnato da letture di Maurizio De Toffoli, proporrà 12 brani suonati con flauti in pietra.Il privilegio di assistere all’esibizione con strumenti così rari, posti accanto a liriche, poemi e narrazioni, propone una ricca esperienza per lo spirito.Il Maestro Munaretto, con la sua grande preparazione artistica, è in grado di suonare flauti in granito, onice, alabastro, ceramica, terracotta e argento. Tra questi la ricostruzione del flauto “plagiaulos”, risalente al I secolo a.C. - I secolo d.C.. Altro strumento rarissimo che si potrà ascoltare è la cetra a nove corde dell’antica Grecia.

Quello che si prevede è un percorso di espressioni emozionali che consolideranno l’esperienza di devozione dei biellesi alla Madonna Nera di Oropa.

L'evento è a numero chiuso per rispettare le normative vigenti in materia di contenimento dell'epidemia Covid-19, è consigliata la prenotazione tramite il sito www.santuariodioropa.it