Dal Nord Ovest – Alpinista cade nel crepaccio per 15 metri e riesce a chiamare i soccorsi

Nella giornata di ieri, 20 giugno, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno proceduto al recupero di un alpinista precipitato in un crepaccio sotto la Punta Giordani nel massiccio del Monte Rosa.

L'uomo è caduto per una quindicina di metri e ha chiamato lui stesso i soccorsi non avendo compagni con sé. Poiché le condizioni meteo erano negative, una prima squadra da terra è partita da Alagna Valsesia. In seconda battuta, l'eliambulanza del 118 valdostano è riuscita e raggiungere il punto dell'incidente e ha portare in loco una squadra di tecnici del Soccorso Alpino Valdostano.

In seguito l'alpinista è stato estratto e trasportato con l'elicottero all'ospedale di Aosta in buone condizioni. È intervenuto anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.