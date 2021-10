Jackie trova hashish e marijuana nascosta nello scooter, Carabinieri in azione contro spaccio di droga

Un altro colpo contro lo spaccio di droga messo a segno dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Biella. Nella serata di sabato, i Carabinieri della Stazione di Biella, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Cinofili di Volpiano, hanno operato fianco a fianco nel servizio coordinato a scopo preventivo contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo aver proceduto al controllo di un bar del capoluogo, ove venivano rinvenute esigue quantità di hashish e marijuana, gli accertamenti per verificare illecite attività di spaccio hanno condotto i militari in un'abitazione del centro. Arrivati sul posto e varcato il portone d'accesso al cortile, Jackie (il cane del Nucleo Cinofili) si è lanciato verso uno scooter apparentemente inutilizzato e parcheggiato annusando e puntando il potenziale obiettivo.

I sospetti del quattro zampe non hanno tardato a trovare conferma: infatti, quando i Carabinieri hanno aperto il vano sella del ciclomotore hanno rinvenuto due sacchetti con all'interno due differenti tipi di sostanze stupefacenti, nonché un bilancino di precisione per un totale di circa 140 grammi di hashish e 130 grammi di marijuana. Gli accertamenti dei Carabinieri, oltre che sul proprietario dello scooter, si sono concentrati anche su un altro condomino, ivi residente. Al termine delle immediate indagini, sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso tra loro, due extracomunitari di 23 e 26 anni, uno dei quali perseguito anche per soggiorno irregolare sul territorio dello stato.

Al termine delle operazioni, lo stupefacente è stato sequestrato in attesa di successive determinazioni da parte dell'autorità giudiziaria, a cui sono stati subito inoltrati tutti gli atti. Fiuto eccellente da parte di Jackie che ha dato prova dell'altissimo livello di addestramento e di efficienza del Nucleo Cinofili dell'Arma.