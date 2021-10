Cossato, travolto da albero che stava tagliando: portato in ospedale in codice rosso

Grave incidente a Cossato nella giornata odierna. Non è ancora stata chiarita l'esatta dinamica dell'accaduto ma, secondo le prime ricostruzioni, un uomo di circa 70 anni sarebbe stato travolto dall'albero che pare stesse tagliando. La pianta l'ha colpito provocandogli serie ferite. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale per le cure del caso. Seguiranno aggiornamenti.