Andorno, auto esce fuori strada e finisce giù per la riva: conducente in ospedale

Incidente stradale autonomo nella prima serata di oggi, 21 giugno, nel comune di Andorno Micca. Per cause da accertare un auto è uscita fuori strada finendo giù per una riva e riportando notevoli danni alla carrozzeria.

Sul posto si sono portati, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al conducente, poi trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sembrano gravi. Ad effettuare i rilievi del caso i militari dell'Arma.