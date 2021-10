Due studentesse della Valle Cervo premiate dal Panathlon Biella

La decima edizione del premio di studio indetta dal Panathlon Biella quest'anno aveva come titolo: "Lo sport al tempo del Covid: è andato tutto bene? Dal blocco delle attività agonistiche alla didattica a distanza: spunti dall'esperienza vissuta a progettare il futuro".

Arianna Mognaz, che frequenta la seconda media ad Andorno Micca, secondo la giuria ha interpretato la richiesta nel modo migliore consegnando un testo, corredato di immagini, vivace e positivo intitolato "Grazie al Covid per averci fatto riscoprire le cose semplici".

La ragazza, in modo spigliato ed ironico, ha raccontato l'inizio del lockdown dove la danza e il nuoto erano stati sostituti dalla tristezza delle giornate forzatamente casalinghe, alle quali però lei e la sua famiglia hanno reagito seguendo dei tutorial di fitness (utilizzando persino le bottiglie di passata di pomodori come pesi), ha desiderato un cane per poter uscire all'aria aperta, accontentandosi poi di quella del cortile del garage misurato più volte con bici e monopattino per arrivare alle sospirate vacanze estive con una parvenza di normalità.

Dopo la ripresa della scuola purtroppo è seguito nuovamente un periodo di chiusura dove le videolezioni di danza hanno sostituito quelle in presenza e i giardini pubblici sono diventati una area dove cimentarsi in salti e corse. Arianna ha quindi ringraziato lo sport che per lei è stato un vero salvagente che le ha permesso di non affondare nei periodi più bui.

L'istituto comprensivo di Andorno ha ottenuto un altro riconoscimento anche con la scuola primaria di Sagliano. A distinguersi in questo caso è stata Arianna Lometto, allieva della classe III ,che ha rappresentato graficamente come lo sport l'abbia aiutata a trascorrere le giornate in modo sano e divertente durante il lockdown, accompagnando il suo disegno con un motto in rima.