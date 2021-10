A Valle Mosso arriva ColOratoriAmo, il contest creativo dell'Oratorio

Nei giorni scorsi, gli animatori dell’Oratorio P. G. Frassati di Valle Mosso, aValdilana, hanno lanciato il contest creativo “ColOratoriAmo” che prevede la realizzazione di due disegni da riprodurre, in un secondo momento, sui muri del campetto dell’Oratorio.

“Negli anni - affermano i ragazzi - gli alunni delle locali Scuole Primaria e Secondaria di I grado hanno realizzato dei murales, grazie al contributo di Rotary Club e Inner Wheel Club di Valle Mosso. Essendo rimasti ancora degli spazi bianchi, abbiamo pensato di coinvolgere la Comunità, senza alcuna distinzione (la partecipazione al contest è gratuita). L’appartenenza ad un gruppo e la cura di un luogo possono infatti essere rafforzate attraverso azioni di coinvolgimento e partecipazione attiva”.

Il contest è a tema libero per lasciare spazio alla creatività di ciascuno. La rappresentazione dovrà però avere un significato che l’autore dovrà esporre all’atto dell’iscrizione e di cui la giuria terrà conto per il suo giudizio. Il termine per la consegna dei lavori è martedì 13 luglio alle 12, compilando il modulo Google presente sul sito delle Parrocchie di Valle Mosso e condividendo il file del disegno realizzato (http://www.parrocchievallemosso.it/contest-artistico-coloratoriamo/).

La premiazione invece avverrà lunedì 19 luglio alle 21.30 presso i locali dell’Oratorio. Il regolamento completo può essere letto sempre sul sito mentre, per eventuali dubbi o chiarimenti, è possibile scrivere all’indirizzo mail oratoriovallemosso@gmail.com.

“Il contest prevede due premi per i migliori disegni - concludono i giovani organizzatori - che verranno valutati dalla giuria indipendente. Speriamo di riuscire a coinvolgere un buon numero di partecipanti e di abbellire ulteriormente i locali dell’Oratorio. L’idea è di tornare a settembre a promuovere numerose attività per bambini, ragazzi, famiglie e tutta la Comunità. Già quest’estate saranno organizzate alcune iniziative ludiche e ricreative, all’interno del progetto R-Estate con noi: nel rispetto delle norme anti-Covid, verranno proposti momenti di gioco, passeggiate e uscite sul territorio per riscoprire la bellezza di crescere insieme”.