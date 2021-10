Da Cerrione a Bielmonte in sella alle moto, gli Steel Roses Mc Biella in viaggio nel Biellese FOTO

Gli Steel Roses MC Biella anche quest'anno si son trovati costretti a non poter organizzare in grande stile il loro evento di punta del Biellese, l'ormai conosciuto "FaticA,BirrA,RocK&RolL" che ogni anno raccoglie migliaia di appassionati.

Un evento svolto non in una 2 giorni di moto, bancarelle, birra e musica, a causa delle regole contro il Covid-19, ma nella giornata di domenica 20 é stato reinterpretato con la veste del "Run Edition": circa un centinaio di moto si sono ritrovate presso la Club House di Cerrione per poi attraversare il centro di Biella e Candelo fino al bel parco della Baraggia; da qui, si è passati a Cossato in direzione della Panoramica Zegna e alla volta di Bielmonte dove si è tenuta la sosta per un pranzo all'aperto.

Nel pomeriggio discesa verso la Valle Cervo con rientro a Cerrione. Finale in compagnia, con un buon aperitivo accompagnato da una birra fresca.