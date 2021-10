Meteo non migliora, tra oggi e domani nuova allerta gialla per temporali a nord del Po

Non migliorano il meteo sul Biellese, come sottolinea l'Arpa Piemonte sul proprio sito web in uno nota uscita poco fa: “Lo scenario meteorologico europeo è caratterizzato da una tipica situazione di blocco che rimarrà sostanzialmente invariata fino a giovedì, con una circolazione depressionaria sull'Europa occidentale e un promontorio anticiclonico esteso dal bacino del Mediterraneo all'Europa orientale. Il Piemonte si trova al confine tra le aree di influenza della struttura depressionaria e di quella anticiclonica. Il cielo si manterrà poco o parzialmente nuvoloso ma ci saranno anche condizioni di instabilità determinate da flussi sudoccidentali di aria umida che causeranno rovesci e temporali sui settori alpini settentrionali e occidentali e sulle zone pianeggianti adiacenti, di intensità generalmente debole o moderata, localmente forte sul settore centro-settentrionale della regione. Il persistere di marcate condizioni d’instabilità atmosferica determina allerta gialla per temporali, oggi e domani sulle zone a nord del Po, dove saranno possibili locali allagamenti o fenomeni di versante, forti raffiche di vento e fulminazioni”.

Per ogni aggiornamento sulla situazione di allerta si può cliccare sul sito dell'Arpa Piemonte.