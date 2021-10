Il Biellese da (ri)scorprire, in evidenza 30 percorsi escursionistici e cicloturistici del territorio

Fondazione BIellezza, con il supporto e la collaborazione di ATL Biella – Valsesia – Vercelli (https://www.atl.biella.it/), ha selezionato per quest’estate ventuno itinerari escursionistici e nove da percorrere in bicicletta, i più rappresentativi del nostro territorio, proprio per permettere a chi ancora non lo conosce di scoprire e di vivere il Biellese più bello e autentico.

Tutti i sentieri sono presentati sul nuovo portale ATL Biella–Valsesia–Vercelli. Lì si possono trovare tutte le informazioni e i dettagli utili per scegliere il percorso più adatto alle singole esigenze e capacità. Con l’arrivo dell’estate e l’allungarsi delle giornate il Biellese si trasforma in un luogo sorprendente e spettacolare, con paesaggi naturalistici straordinari, perfetto per chi ama la natura, camminando e pedalando, in quota e non. Qui, per la gioia degli escursionisti, si possono trovare percorsi di tutti i tipi, perfetti per chi vuole trascorrere una tranquilla gita in famiglia fino alle escursioni per i trekker più esperti.

I percorsi sono stati individuati grazie ad un lavoro di squadra, condiviso fra tutte le realtà locali attive nell’escursionismo e nel cicloturismo. La selezione è stata fatta secondo diversi criteri quali l’attrattività turistica e lo stato di manutenzione, ed è stata successivamente diversificata per difficoltà, target, durata. Parallelamente, si sta avviando un accordo col CAI e altre realtà attive nella manutenzione della rete sentieristica per garantire un mantenimento continuo nel tempo secondo delle priorità precise e condivise. Sebbene si tratti di un primo passo in un progetto più ampio, a cui quindi seguirà l’implementazione di numerosi nuovi percorsi, questo rappresenta un traguardo nel cammino di affermazione del Biellese come meta importante per il turismo in Italia.

A consolidare questa percezione, nel mese di luglio Biella comparirà in Montagne360, la nota rivista del CAI un articolo dedicato al Biellese come luogo ideale per gli amanti della natura, del trekking e della bici. Per immergersi totalmente nella ricchezza e nella varietà del territorio infatti, la bicicletta o, ancora meglio, l’e-bike, rappresenta il mezzo perfetto: in modo silenzioso ed ecologico permette di percorrere lunghe distanze senza perdersi un singolo dettaglio di ciò che ci circonda.

Questa è la premessa da cui nasce l’idea del Biellese come Oasi della Bicicletta e dell’E-Bike, adatta a tutte le persone, ciclisti esperti come principianti, in grado di emozionare gli amanti della guida con percorsi tecnici, tanto quanto i passeggiatori puri, con i suoi panorami e le sue strutture accoglienti, capaci di raccontare un territorio attraverso le sue specialità culinarie, il vino locale e le birre artigianali. Il progetto vanta la collaborazione di due testimonial d’eccellenza nel panorama ciclistico internazionale, che hanno scelto di diventare i Brand Ambassador del progetto: Giacomo Nizzolo, campione europeo ed italiano di Ciclismo su strada e Marco Aurelio Fontana, 14 volte campione italiano e medaglia olimpica nella mountain bike. Un altro segnale che il nostro territorio è vivo e vuole farsi conoscere. Fondazione BIellezza ringrazia Corrado Martiner Testa, autore della guida Passeggiate sulle montagne del biellese. Alta Via e 52 itinerari, per il prezioso contributo al progetto.