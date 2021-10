Brianco, oggi la conferenza dei servizi in Provincia

Oggi, lunedì 21 giugno, si decidono probabilmente le sorti del centro raccolta amianto in progetto a frazione Brianco di Salussola.

Per questa mattina è infatti convocata in Provincia (ente competente all'autorizzazione dell'impianto progettato dalla società pavese Acqua & Sole) la conferenza di servizi per la ripresa dell'iter autorizzativo, a cui parteciperanno, collegati in videoconferenza, Asl e Arpa ed il Comune di Salussola.

Il sindaco di Salussola, Manuela Chioda, parteciperà alla conferenza insieme al suo vice, Valter Pozzo, ed ai tenici comunali. “Diremo NO a questo sito di stoccaggio – annuncia il primo cittadino - in quanto il progetto contrasta con il Piano Paesaggistico Regionale. Faremo valere le ragioni della Tenuta Castello e del Riso DOP Baraggia, che ci hanno messo a disposizione le loro perizie. Infine, illustreremo situazioni e soluzioni prospettate dalla nostra nuova perizia geologica, che abbiamo recentemente commissionato al professor Beretta del Politecnico di Milano. Questo impianto non è un bel biglietto di presentazione per aziende e territorio, e contrasta con le nostra intenzione di incentivare il turismo”.

Il sindaco Chioda, partecipando alla manifestazione contro la discarica organizzata dal comitato Salussola Ambiente E' Futuro sabato scorso in Provincia, ha confermato la sua posizione: “Voglio tranquillizzare i cittadini che mi hanno scritto la scorsa settimana. Il mio ruolo è quello di difendere la popolazione. Se la popolazione non vuole questo impianto io farò quello che è in mio potere per portare avanti le sue idee" .

I cittadini citati da Manuela Chioda, che lo scorso 17 giugno hanno scritto al sindaco in vista della conferenza di oggi, si definiscono: “Salussolesi preoccupati per la spada di Damocle che da oltre quattro anni pende sulla nostre teste: il progetto di discarica di Brianco”.

“Essere a conoscenza di un iter autorizzativo relativo ad un progetto così impattante – esordiscono i Salussolesi Preoccupati - ci ha tolto la serenità, e temiamo che, se lo stesso venisse accolto, dovremo iniziare a preoccuparci per la nostra salute e per quella dei nostri figli, e vedremo vanificati gli sforzi di un vita per avere costruito casa o fatto azienda, o entrambe, a Salussola. In questi anni abbiamo sempre tenuto a mente il parere di inaccettabilità di questo impianto da parte dell'Ordine dei Medici di Biella, a protezione di ambiente e popolazione attuale e futura del territorio. Parere di cui lei sindaco riconosce l'autorità per la professione che esercita”.

Questi cittadini hanno scritto al sindaco appellandosi al suo ruolo di massima autorità sanitaria del paese, chiedendole di agire con fermezza secondo il principio di precauzione della salute. “Vuole essere ricordata come il sindaco che ha causato lo spopolamento di Salusssola? Come il sindaco che ha sostituito l'amianto al riso? – continuano i Preoccupati - Lo spettro di una discarica di amianto a pochi passi da casa nostra sta facendo vacillare il caposaldo di costruire o comprare casa a Salussola. Tanti di noi sono intenzionati ad andare via se l'amministrazione permetterà l'insediamento di questo mostro dietro l'angolo. Vendere ed andare via non sarà comunque facile in quanto le nostre proprietà subiranno un'inevitabile svalutazione a seguito della realizzazione dell'impianto”.

In conclusione, i Salussolesi Preoccupati ricordano a Manuela Chioda che, accettando l'incarico di sindaco, ha preso l'impegno con i cittadini di impedire la costruzione della discarica a Brianco, e che non può continuare a disattenderlo: “In definitiva rivolgiamo un appello affinché in conferenza dei servizi, con maggiore autorevolezza e fermezza, esprima parere negativo, dimostrando con la documentazione di cui dispone i danni incalcolabili che verrebbero ai Salussolesi sotto il profili economico e sanitario. Vorremo vederla combattere con le unghie e con i denti per difendere i nostri diritti come e di più di come stiamo facendo noi. Precisiamo che, se il progetto sarà approvato e dal verbale della conferenza risulterà una qualunque responsabilità o mancanza del Comune di Salussola, ci riserviamo di esperire nei confronti suoi e dell'amministrazione le opportune azioni legali per il risarcimento per i danni morali e materiali arrecati”