A Tavigliano taglio del nastro per la rinnovata Capanna Volpi

La Capanna Volpi nasce come costruzione commemorativa di Pietro Volpi, caduto in guerra nel 1942 e arriva alla Pietro Micca per donazione nel 1957; negli anni successivi la costruzione fu ampliata per renderla utilizzabile anche come rifugio e da allora è un punto di riferimento per la nostra associazione e per i biellesi che amano frequentare la zona a piedi o in Mtb.

"Abbiamo già scritto come la nostra sezione Escursionismo, nell’anno 2019, abbia letteralmente adottato la Capanna Volpi, realizzando lavori importanti e indispensabili - spiegano dalla Pietro Micca - Da oltre due anni era mancato il nostro consigliere d’onore Aldo Bellincioni, che per vent’anni aveva curato la Capanna con l’amore e la passione che tutti ricordano: era indispensabile intervenire con diversi lavori di sistemazione e ristrutturazione per adeguarla alle nuove normative e per renderla nuovamente fruibile da parte dei soci".

L’impegno si presentava grande ma i “ragazzi” della sezione non hanno esitato un solo momento e i lavori sono iniziati immediatamente: è stata sostituita la copertura in amianto che interessava parzialmente la costruzione ed è stato rifatto tutto il tetto, è stato realizzato un piccolo servizio igienico e relativa fossa settica, eliminata la controsoffittatura interna ormai obsoleta, imbiancati i muri esterni, sistemato e pulito il terreno circostante. Alberto Cimma ha aggiornato i dati catastali, rimasti a qualche annetto fa… e formalizzato i lavori poi realizzati. Sono stati mesi di lavoro intenso per molti soci dell’Escursionismo, fino all’estate 2020, e si era deciso di organizzare l’inaugurazione ad ottobre. Ma la pandemia ha deciso diversamente e la manifestazione è slittata all’anno successivo.

Nel frattempo, si è deciso di tagliare le piante ad alto fusto cresciute sul terreno circostante e che potrebbero rappresentare un pericolo per altezza e dimensione: nei primi giorni di luglio le piante saranno tagliate e asportate. E così si è finalmente arrivati all’inaugurazione, sabato 19 giugno! Grazie ad un tempo meteorologico favorevole, il programma è stato interamente realizzato: al mattino camminata nei dintorni, poi pranzo, Santa Messa, taglio del nastro con Carlo Florio (101 anni compiuti!) e il sindaco di Tavigliano Gino Mantello e, per concludere la giornata, allenamento aperto a tutti di marcia di regolarità.

Prima del taglio del nastro – che era rigorosamente arancione! – il sindaco Mantello e il presidente Lanza hanno consegnato alla moglie Flavia e al figlio Enrico una targa in memoria di Aldo Bellincioni: è stato consigliere d'onore della Pietro Micca, vicepresidente, promotore della Festa della Neve, responsabile della sede e famoso per cucinare i cappelletti in brodo ai convegni alpini dell'associazione.

"Aldo è stato anche custode amorevole della Capanna Volpi e l’ha curata per vent’anni garantendo a tutti i soci la fruizione di un luogo storico e aggregante: per questo motivo abbiamo voluto ricordalo oggi - conclude la Pietro Micca - Prima di lui la Capanna ha avuto altri custodi. Erano tempi nei quali era possibile aprire la Capanna Volpi e offrire un piatto caldo e un bicchiere di vino agli escursionisti che passavano davanti. Grazie ai soci della Sezione Escursionismo per tutto quello che hanno fatto e che stanno facendo per la Capanna Volpi: l’augurio è che questo luogo possa rappresentare da oggi un punto di riferimento per tutta la Pietro Micca, dove sia facile e divertente ritrovarsi insieme in allegria e semplicità".