Su Nuraghe Calcio Biella vince ancora contro Real Biella

Lunedì scorso, 14 giugno, a Biella, presso il centro sportivo “San Biagio” di via Fratelli Carlo e Nello Rosselli, i ragazzi di “Su Nuraghe Calcio Biella” hanno inanellato un’altra bella vittoria conto la formazione del “Real Biella”. Due squadre cittadine che si incontrano, entrambe con il nome della nostra città sulle loro insegne, formate, nei due fronti di gioco, da amici che sportivamente duellano per il piacere di stare assieme dopo tante restrizioni e forzate assenze.

Sfida corretta in campo e negli spogliatoi finalmente aperti, nel rispetto di regole sportive condivise, praticate e arricchite da gesti di reciproca cortesia. Nella simulazione del gioco è possibile cogliere, oltre agli immediati segni di altre possibili vittorie nel campionato provinciale - che dovrebbe ripartire nel prossimo autunno -, anche quegli indicatori di come la pratica della “bontà” delle regole sia fondamentale per il rispetto reciproco e per la convivenza civile. Prossimo appuntamento, lunedì 21 giugno, alle 20:30, presso il Centro sportivo “San Biagio” di Biella, in campo con il “Team Rocket”