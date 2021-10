Le emozioni e i festeggiamenti del 10° Rally Lana Storico nella nostra fotogallery

Emozionante, avvincente, combattutissimo sul fil di lana. Questo è stata la decima edizione del Rally Lana Storico, andato in scena nella giornata di ieri, sabato 19 giugno.

Ad aggiudicarsi la vittoria finale l'equipaggio biellese formato da Marco Bertinotti e Andrea Rondi che si sono portati a casa con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 griffata Rally & Co la gara e il Trofeo Città di Biella, otto anni dopo la vittoria del 2013 di Davide Negri e Roberto Coppa che, in quest’occasione, hanno chiuso in posizione d’onore, alla guida di una 911 del 2° raggruppamento dopo una gara votata all’attacco. Terzi, al termine di una gara in costante progressione, Corrado Pinzano e Roberta Passone con la Subaru Legacy 4x4 Gruppo A con la quale si sono aggiudicati la classifica del 4° raggruppamento.

Di seguito le foto e gli scatti della gara, a cura del fotografo Ciro Simoni.