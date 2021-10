Colpo di scena in Eccellenza, Biellese pareggia 2-2 a Trino: sarà spareggio per la D con Ticino

Giochi e verdetti finali di Eccellenza rinviati a settimana prossima. La Biellese fallisce l’appuntamento col destino andando a pareggiare 2-2 sul campo del Trino: alla rete iniziale di Menabò, sono seguiti i centri dei padroni di casa con Bissacco (su calcio di rigore e con Agnesina espulso) e Bussi. Nella mezzora finale, i bianconeri hanno la forza di reagire e di trovare la via del gol con Kambo.

Non ne approfitta il Borgovercelli che crolla tra le mura amiche con l’ostico Lucento. Risultati che favoriscono la RG Ticino che ora si giocherà le sue chance di vittoria proprio con la Biellese, nello spareggio di domenica prossima in campo neutro, valevole per un posto in Serie D.

Risultati dell’11° turno

Pro Eureka vs Borgaro Nobis 1-3

Aygreville vs Oleggio 1-1

Borgovercelli vs Lucento 2-3

LG Trino vs La Biellese 2-2

Atletico Torino vs Dufour Varallo 4-1

Classifica

La Biellese e RG Ticino 23

Borgovercelli 20

LG Trino, Aygreville e Borgaro Nobis 16

Pro Eureka 13

Oleggio 11

Lucento 8

Atletico Torino 6

Dufour Varallo 2