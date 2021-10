Biella Rugby supera Ivrea in trasferta nell’unica gara della stagione facoltativa

Brevissima, ma intensa, l’unica giornata di rugby giocato per Biella nella stagione facoltativa 2020/2021. Quattro tempi da 20’ ciascuno. Biella, presente in campo con numerosissimi giovani, parte a mille e dopo solo 1’ è già sopra di sette punti: meta di Foglio Bonda trasformata da Tosetti al termine di un lunghissimo multifase. Prima dello scadere altre due mete: una segnata da Cerchiaro e trasformata da Tosetti, l’altra schiacciata da Tosetti e non trasformata.

Nessun problema in difesa e un primo parziale di 0-14. Nella seconda frazione Ivrea segna e trasforma, parzialmente avvantaggiata dalle punizioni fischiate contro Biella (7-19). Girandola di cambi negli ultimi due tempi. Biella Crea molte situazioni, ma non riesce a sfruttarle completamente. Prima dello scadere segnano ancora: Vezzoli al 42’, con trasformazione di Tosetti, Longo al 52’ (n.t.) e Loretti al 59’ con trasformazione del solito Tosetti.

Alberto Benettin dichiara: “Al risultato sul tabellone attribuisco poco valore, quello che conta oggi è aver visto i ragazzi scendere in campo con tanta voglia di giocare. I ventitré a foglio gara oggi hanno capito, soprattutto i più giovani, che se l’anno prossimo avranno ancora voglia di giocare, la squadra c’è. Sono entusiasta di loro, hanno dimostrato di poterci stare con noi e anche se c’è ancora tanto da migliorare per guadagnarsi un posto in squadra, avranno tutta l’estate per lavorare in vista della prossima stagione. Minimo 40’ oggi hanno giocato tutti e penso che per una prima partita, sia un discreto minutaggio. Complessivamente è stata una bella prova, anche se tanti errori tecnici ci hanno penalizzati. La mischia ha lavorato molto bene, i trequarti anche. Qualche pecca nell’handling e poca concretezza in finale, ma non giochiamo da un anno e sono errori che ci stanno tutti. Abbiamo creato tante situazioni. Concludo ringraziando nuovamente i ragazzi e la società per aver fatto di tutto per arrivare a questa giornata di vero rugby”.

Ivrea Rugby vs Biella Rugby 7-38

Biella Rugby: Tosetti; Teagno, Foglio Bonda, Benettin, Grosso; Musso, Martinetto; Passuello, Pellanda, Vezzoli; Panaro, Loretti; Arbone, Vaglio Moien, Vaglio Tessitore. A disposizione: Protto, Cerchiaro, Mafrouh, Catalano, Besso, Maia, Zanetti. All.: Alberto Benettin.

Arbitro: sig. Ludovico Grosso