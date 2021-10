Basket, Biella batte Rieti ed è salva: finisce 86-75. E la festa comincia...

Il basket è uno sport che da emozioni e a Biella parecchie da molti anni, ma parafrasando Atripaldi a fine partita “una partita e una salvezza che mi hanno dato un’emozione fortissima” un ultimo match da vivere per quaranta minuti. E così Biella parte fortissimo e mette subito sotto Rieti, come venerdì sera, anche la squadra ospite non demorde e cerca di ribattere colpo su colpo. Prova ne sia il secondo quarto con Rieti che alza molto la difesa e Biella che pasticcia in attacco.

Ma è nel terzo quarto che Rieti fa un capolavoro guidata da un superbo Sanguinetti che non ne sbaglia una, permettendo anche a Pepper e a Wilson di aumentare i giri dell’intensità della partita. Biella rischia l’imbarcata ma ha il merito grazie a Miaschi, Carroll, e al baby Berdini di tenere la squadra attaccata. Rieti non ne ha più negli ultimi dieci minuti quando si accende Carroll oltre a Laganà. I giri in lunetta sono seguiti con il fiato sospeso dagli spettatori ma il vantaggio comincia a diventare consistente e quando Carroll si inventa un canestro impossibile da tre la truppa di Rossi, coach di Rieti, alza bandiera bianca.

E così sui titoli di coda scatta la festa con i giocatori letteralmente impazziti per l’impresa, perché tale è, che li porta a occupare le tribune della Curva Barlera in un tutt’uno con i tifosi. Il giusto premio per un’annata impossibile che ha visto Biella risorgere dalle ceneri dell’ultimo posto per conquistare con grinta e coraggio una permanenza su cui pochi credevano. E per quest’anno è veramente tutto

Edilnol Biella vs Kienergia Rieti 86–75 (28 – 14; 41 - 32; 60 – 63)

Edilnol Pallacanestro Biella: Berdini 8, Moretti 0, D’Almeyda, 0, Barbante 4, Laganà 12, Miaschi 21, Pollone 5, Vincini 3, Loro n.e., Hawkins 8, Carroll 25 Allenatore: Iacopo Squarcina.

Kienergia Rieti: Tommasini 0, Sanguinetti 20, Sabatino 2, De Laurentis 5, Wilson 22, Pepper 14, Piccoli 12, Nonkovic 0, Frizzarin 0, Buccini n.e, All. Rossi

Tiri Liberi Biella 28/34 Rieti 20/25

Rimbalzi Biella 42 Rieti 36

Assist Biella 12 Rieti 10