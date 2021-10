M5S: "Sembrano veramente paradossali le uscite di molti esponenti politici sulla vicenda Vignola e sulla contestazione a lui mossa"

Il Capogruppo del M5S, Rocco Botta, circa le dichiarazioni degli esponenti politici che si sono espressi sul caso Vignola, così ci scrive:

"A fronte di una mia volontà di soprassedere, già comunicata alle forze politiche chiudendo la questione, il capogruppo della Lega, Alessio Ercoli, ormai sopraffatto da presunzione ed arroganza si lancia in un comunicato delirante dove dimentica la cosa più ovvia e cioè che è stato un giudice a scrivere quanto segue: “Risulta chiaramente che il cons. Vignola effettua il saluto romano (...) Sotto tale profilo la verità della notizia non può essere messa in dubbio (...) E' lecito attribuire un significato quantomeno in termini di provocazione al gesto del cons. Vignola in quanto intervenuto nel corso della seduta del Consiglio comunale in cui doveva essere votata la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre...".

Questo da solo dovrebbe bastare per indurlo a tacere e riflettere. Parametrare ogni scelta o determinazione ad un ritorno elettorale è il meschino obiettivo di chi pensa di fare politica per sopravvivere. Quindi non il mio! Stesso discorso vale per l’on. Patelli e l’assessore al Walfare Caucino. Anche loro, colte da una improvvisa amnesia, parlano di strumentalizzazione di un militante di turno che ha visto un saluto romano. Escludo che si riferisse al Giudice ma non mi meraviglia la loro confusione. In fondo all’interno della Lega da sempre sussiste un contrasto stridente tra la suscettibilità di molti di loro al minimo accenno di biasimo nei loro riguardi e tutto ciò che essi potrebbero udire!

Colgo l’occasione inoltre di suggerire anche al Presidente del Consiglio di Biella di leggere attentamente quanto scritto sopra per ricordargli che non si è trattato di una dichiarazione del Movimento 5 Stelle ma di un Giudice del Tribunale di Biella che attesta pacificamente che non abbiamo preso lucciole per lanterne. Per i motivi suddetti chiediamo allo stesso quantomeno di richiamare il consigliere Vignola ad un maggiore rispetto negli atteggiamenti assunti nelle sedi istituzionali in cui è chiamato ad operare".

Per il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Rocco Botta (Il Capogruppo)